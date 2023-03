Gas: bolletta in calo del 13% per i consumi di febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bolletta del gas ancora in calo per le famiglie in tutela dopo la discesa registrata il mese scorso: -13% per i consumi di febbraio. È questo il dato comunicato oggi, giovedì 2 febbraio, dall’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente che, come noto, ha modificato nei mesi scorsi il metodo di calcolo della componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti ancora in tutela. Questa asticella viene infatti ora aggiornata ogni mese come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il cosidetto Psv day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni del mese successivo a quello di riferimento.



La spesa del gas cresciuta del 16% in un anno

Per il mese di febbraio il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 56,87 euro per megawattora pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (marzo 2022-febbraio 2023) è di circa 1.666,23 euro, +16% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (marzo 2021-febbraio 2022).

Le misure di calmierazione del prezzo

Nel comunicato diffuso dall'Autorità presieduta da Stefano Besseghini, si ricorda che ancora fino alla fine di marzo, gli utenti finali potranno beneficiare delle misure approvate con l'ultima manovra, vale a dire l’azzeramento degli oneri di sistema anche per il gas, come già avvenuto nei trimestri precedenti, la riduzione dell’Iva al 5% sia per gli usi civili che per quelli industriali, nonché la conferma della componente negativa UG2 (che, in bolletta, copre i costi di commercializzazione) per i consumi gas fino a 5mila metri cubi annui.