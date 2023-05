Gas, boom di offerte sulla piattaforma Ue per gli acquisti congiunti

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’arrivo del gas non è ancora garantito al cento per cento, ma la prima gara per acquisti congiunti organizzata dalla Commissione europea si può già definire un successo. L’esito ha superato le attese più ottimiste, con ben 25 fornitori alternativi alla Russia che si sono fatti avanti, con offerte addirittura superiori alla domanda: 13,4 miliardi di metri cubi, contro i 11,6 miliardi che erano stati richiesti da un’ottantina di imprese, tra utilities e consumatori industriali.

L’incrocio dei dati ...