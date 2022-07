Cingolani: inverno sarà delicato, servono stoccaggi pieni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Questo inverno è quello un pochino più delicato, dobbiamo avere gli stoccaggi pieni il prima possibile per non andare in carenza nei primi mesi dell’inverno». Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenendo a un’iniziativa Enea. «Questo mentre incrementiamo, con una curva, gli arrivi di gas da nuovi Paesi».

Il consumo residenziale, spiega il ministro, pesa per circa il 30% del totale e il 10-12 per cento delle emissioni. Se regolassimo meglio gli orari del riscaldamento, riducendo di un’ora, risparmieremmo 1,5-2 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Da Snam lavoro mostruoso su sicurezza

«Devo ringraziare l’ad di Snam Stefano Venier per il lavoro mostruoso che sta facendo per garantire la sicurezza energetica del paese, in particolare sugli stoccaggi di gas», dice Cingolani, intervenendo da remoto a un webinar di Enea sul risparmio energetico nel settore residenziale. Una questione che si dimostra subito come fondamentale. La Russia ha ridotto già di un terzo le forniture all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. Gazprom comunica che per fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno.

Snam, stoccaggi arrivati al 64%



«Stiamo lavorando per contribuire alla creazione di una riserva che diventa indispensabile nei mesi invernali tramite il riempimento degli stoccaggi» ha detto l’ad di Snam, Stefano Venier. «A ieri sera (domenica 10 luglio, ndr) siamo arrivati a 6,1 miliardi di metri cubi in stoccaggio (al netto dello strategico, ndr) che corrispondono al 64% dell’obiettivo. Noi di Snam abbiamo dato un contributo di circa 1,5 miliardi di metri cubi, e continueremo dare il nostro sostegno, ovviamente nei limiti di un operatore di sistema». Lo.

Risparmio nel residenziale è cruciale

Visti i problemi all’orizzonte il risparmio dei consumi del gas nel settore residenziale è «cruciale». Il settore rappresenta il 30% dei consumi e il 12% delle emissioni e per Cingolani il primo punto per risparmiare è l’educazione dei cittadini. «Se gli utenti non sono sensibili al risparmio e alla riduzione delle emissioni, le politiche sono inutili». Le misure di sobrietà sono «semplici».