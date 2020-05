Gas come il petrolio: arrivano i tagli di produzione Con il gas ai minimi storici, i produttori si decidono a chiudere i rubinetti. La norvegese Equinor scopre le carte: «Oggi più che mai focus sul valore, non sui volumi» di Sissi Bellomo

3' di lettura

Anche sul mercato del gas cominciano i tagli di produzione. È la Norvegia – o meglio: la sua compagnia, Equinor – a scoprire per prima le carte, annunciando una riduzione volontaria dell’offerta in risposta al crollo dei prezzi.

Senza fare proclami, stanno però cominciando a fare un passo indietro anche gli esportatori di Gnl degli Stati Uniti. Mentre le forniture di Gazprom dalla Russia sono già in calo da qualche mese e a maggio il declino è diventato più rapido.

Leggi anche Petrolio, Russia e Usa tagliano quanto i sauditi

Oslo per la prima volta dal 2002 si è offerta di collaborare con l’Opec, impegnandosi la settimana scorsa a ridurre le estrazioni di petrolio fino a fine anno, una misura che necessariamente comporta la perdita di gas associato. La ministra dell’Energia Tina Bru aveva però escluso l’imposizione di limiti specifici per questo combustibile: «I giacimenti di gas sono esentati, quindi il taglio non avrà un impatto sulla produzione né sull’export di gas norvegese». Equinor (che pure è controllata dallo Stato) ha deciso diversamente.

La compagnia – che non ha mai fatto mistero di regolare i livelli di fornitura in modo da influenzare il mercato del gas – intende «focalizzarsi più che mai sul valore piuttosto che sui volumi», ha dichiarato il direttore finanziario Lars Christian Bacher presentando agli analisti il bilancio di Equinor (nel primo trimestre il margine operativo è dimezzato a 2 miliardi di dollari, in linea con le attese).

«Rinvieremo parte della produzione di gas dal 2020 al 2021 e in qualche caso anche oltre», ha precisato il cfo, chiarendo che la strategia «ha a che fare con le condizioni del mercato e con la prevista evoluzione dei prezzi nel futuro».