Gas, la Commissione Ue propone un tetto a 275 euro

La Commissione europea propone l’introduzione di un tetto al prezzo del gas a 275 euro Megawattora. Un price cap «di ultima istanza» sul mercato Ttf - La Borsa di Amsterdam del gas - attivabile solo di fronte a prezzi del gas «straordinariamente elevati».

L’idea di fissare un tetto ai prezzi ha diviso i Paesi dell’UE per molti mesi. L’ultima proposta della Commissione sarà discussa giovedì dai ministri dell’energia dei 27 Paesi membri del blocco.La Commissione vuole proporre un prezzo più alto di quello richiesto dai Paesi sostenitori del tetto, come l’Italia.

Il tetto a 275 euro difficilmente sarà gradito a questi Paesi di fronte a un prezzo di mercato che attualmente è ben al di sotto: oggi viaggia intorno ai 120 euro, dunque meno della metà. Il cap scatterà se i futures del mercato Ttf supereranno quel livello per almeno due settimane e se il divario tra i listini del Ttf e quelli globali del gas naturale liquefatto sarà maggiore di 58 euro per almeno 10 giorni. La commissaria Ue all’Energia Kadri Simson ha spiegato che il tetto a un livello così elevato serve a «rispettare la sicurezza dell’approvvigionamento». Il meccanismo sarà valido a partire dal 1° gennaio 2023.



La bozza della Commissione afferma che il meccanismo di correzione del mercato serve a evitare che si ripetano le impennate dei prezzi registrate lo scorso agosto, quando il 26 agosto i prezzi del TTF per il mese prima si sono avvicinati a 314 euro/MWh e sono rimasti sopra i 225 euro/MWh per due settimane di fila.Giovedì i ministri discuteranno la formula del tetto, il livello esatto del tetto e l’entità del divario tra il Title Transfer Facility (TTF) - la borsa del gas con sede nei Paesi Bassi che funge da punto di riferimento per il gas dei gasdotti in Europa - e i prezzi globali del GNL.

Secondo fonti diplomatiche, gli scettici hanno sollevato una serie di preoccupazioni, tra cui la garanzia che un tetto massimo non porti a un aumento del consumo di gas, i rischi legali per i contratti a lungo termine esistenti e la spinta a un maggiore commercio verso il mercato over-the-counter (OTC) e i Paesi terzi.È improbabile che i Paesi dell’UE riescano a trovare un accordo su questi dettagli cruciali del tetto questa settimana.