Gas conteso, la Francia manda navi militari per invitare al dialogo la Turchia Il presidente esprime preoccupazione per le crescenti tensioni tra Grecia e Turchia sui diritti esplorativi in acque ricche di gas naturale di Antonella Scott

La Tonnerre lascia il porto di Marsiglia (Reuters)

3' di lettura

«Nel Mediterraneo orientale la situazione è preoccupante - twitta Emmanuel Macron -. Le decisioni unilaterali della Turchia in tema di esplorazioni petrolifere provocano tensioni. Devono spegnersi, per permettere un dialogo pacifico tra Paesi vicini, e alleati Nato».

Un dialogo che il presidente francese, in ogni caso, attende passando all’azione: «Ho deciso di rinforzare temporaneamente la presenza militare francese nel Mediterraneo orientale, nei prossimi giorni, in cooperazione con i partner europei, Grecia inclusa».

La tensione tra Grecia e Turchia, legata alla corsa al controllo dei ricchi giacimenti di gas scoperti di recente nel Mediterraneo orientale, si inserisce in uno scenario più antico ed esplosivo, perché mediorientale e nordafricano. O meglio, in un intrico di scenari spesso contrapposti, come le rivendicazioni sulle stesse acque. Gli attori sono Israele, Libia, Egitto, Libano, Cipro, Turchia, Grecia: insieme alle compagnie straniere già presenti nell’area, europee e non solo. Macron, che per primo si è fatto vedere a Beirut subito dopo la drammatica esplosione di martedì 4 agosto, e che ha Total tra i protagonisti delle esplorazioni al largo della costa libanese in un consorzio di cui fanno parte anche Eni e la russa Novatek, ha parlato mercoledì al telefono con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis: mettendolo a parte, comunica l’Eliseo, «della propria preoccupazione» e «ricordando l’importanza di un appianamento delle attuali divergenze attraverso il dialogo». Macron avrebbe quindi sottolineato a Mitsotakis la necessità «di una più ampia concertazione tra Grecia e Turchia», accogliendo positivamente a questo riguardo l’iniziativa di mediazione avviata dalla Germania.

«Al fine di comprendere meglio la situazione in questa regione - continua il comunicato dell’Eliseo - e di marcare la sua volontà di far rispettare il diritto internazionale, il presidente ha deciso di rinforzare provvisoriamente la presenza militare francese» nell’area. La presidenza francese non fornisce dettagli ulteriori sul tipo di dispiegamento previsto. Già il mese scorso Macron aveva ipotizzato sanzioni europee contro la Turchia a causa delle «violazioni» della sovranità greca e cipriota, nelle rispettive acque territoriali.

Grecia e Turchia, come ha ricordato Macron, sono entrambi Paesi membri dell’Alleanza atlantica. Spesso sovrapponendosi, ciascuno rivendica il diritto di sfruttamento di risorse energetiche custodite in piattaforme continentali la cui estensione, in un mare costellato di piccole isole greche, è controversa. La situazione si è deteriorata in questi giorni con l’avvio di ricerche sismiche nel Mar Egeo sud-orientale da parte di una nave esplorativa turca, la Oruc Reis, accompagnata da navi da guerra. In zona è presente anche la Marina greca, per sorvegliare le mosse di Ankara: l’area in cui naviga la Oruc Reis, ricca di giacimenti di gas naturale, è contesa tra i due Paesi.