Gas, crescono le tensioni Russia-Ucraina e il prezzo torna a correre ai massimi storici

Non c’è pace sui mercati energetici. Mentre la Commissione europea si accinge a presentare un piano per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, il prezzo del gas è tornato a correre ai massimi storici spingendosi vicino a 130 euro per Megawattora al Ttf olandese, principale hub del Vecchio continente.

Dietro ai rincari ci sono anche i timori legati al deteriorarsi delle relazioni con la Russia, nostro principale fornitore, che da mesi limita le esportazioni di gas allo stretto necessario...