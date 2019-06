Gas dall’Algeria, anche Enel rinnova il contratto ma con volumi dimezzati

Cambiamenti profondi sono però intervenuti anche sul fronte algerino. Il Paese nordafricano è in una situazione politica ed economica precaria, che di recente ha portato alle dimissioni forzate del presidente Abdelaziz Bouteflika dopo vent’anni al potere: rinnovare i contratti di esportazione del gas è di cruciale importanza per rimpinguare le casse dello Stato.

Allo stesso tempo l’Algeria è sempre più debole come fornitore di idrocarburi, tanto che in futuro rischia di non riuscire più a soddisfare le richieste dei clienti. Da un lato la sua produzione di gas è in declino, dall’altro i suoi consumi interni crescono a ritmi intorno al 10% l’anno, una dinamica che ha spinto l’ex ministro dell’Energia Mustapha Guitouni a lanciare un allarme lo scorso dicembre: «Se non cambia nulla, dal 2022 non saremo più in grado di esportare gas».

Enel non è l’unico cliente europeo ad aver rinnovato il contratto per il gas algerino con durata e volumi più che dimezzati. Il ceo di Sonatrach ieri ha ricordato che le forniture annuali riservate a Eni sono scese a 9 bcm, mentre la spagnola Naturgy avrà 8 bcm, la turca Botas 5 bcm e la portoghese Galp 2,5 bcm.

Il ridimensionamento degli impegni non sorprende. L’Algeria l’anno scorso ha esportato 51,5 bcm di gas (di cui un quarto sotto forma di Gnl), il 4,6% in meno rispetto al 2017 e circa il 15% in meno rispetto a una decina d’anni fa. Anche i tre gasdotti dal Paese (il Transmed verso l’Italia è il più grande) oggi appaiono sovradimensionati: la capacità nominale complessiva è di 52 bcm l’anno.