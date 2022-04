Gas, dall’illuminazione pubblica alle filiere energivore: le ipotesi se scattasse un piano di razionamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sganciarsi, il prima possibile, dal gas russo: con questo obiettivo il premier Mario Draghi ha concordato con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune la sigla di un accordo da 9 miliardi di metri cubi di forniture aggiuntive, che consentiranno di fare un balzo in avanti nel lungo percorso verso l’indipendenza dalle forniture di Mosca. E di “proteggere”, va ripetendo in ogni occasione il premier, cittadini e imprese dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. Si parte da 3 miliardi di metri cubi di metano in più, subito. Solo nel 2023 si arriverà ai pattuiti 9 miliardi di metri cubi in più che consentiranno di sostituire un terzo delle importazioni da Mosca (pari a quasi 30 miliardi di metri cubi). Non solo. La “cooperazione” energetica andrà oltre il gas e guarderà anche all’idrogeno verde e alle rinnovabili. E Draghi nelle prossime settimane volerà prima in Congo e Angola e poi in Mozambico per portare a casa “altre” intese - da aggiungere a quella già siglata con l’Azerbaijan - per sostituire gli approvvigionamenti russi.

La stretta su termosifoni e condizionatori nella Pa

Per realizzare l’obiettivo dell’indipendenza energetica dalla Russia servono però due o tre anni. E il governo non vuole farsi trovare impreparato di fronte alla possibilità che Putin decida di chiudere i rubinetti del gas o che sia la stessa Ue a optare per l'opzione estrema di embargo energetico totale, esteso dunque anche al gas. Ecco perché nell'immediato non si escludono scenari di austerity. Una prima risposta del Parlamento alla crisi energetica è arrivata da un emendamento al decreto bollette approvato dalle commissioni Ambiente e Attività produttive delle Camera che ha introdotto già una stretta a termosifoni e condizionatori delle pubbliche amministrazioni. Dal primo maggio 2022 al 31 marzo 2023, negli uffici pubblici, la temperatura non potrà essere più di 19 gradi in inverno e meno di 27 gradi in estate, con due gradi di tolleranza

Consumi da razionare

Ma nello scenario, per ora solo ipotetico, di un’interrruzione del gas russo dovremmo non solo fare affidamento sulle scorte, massimizzare l'import di Gnl (Gas naturale liquefatto), dagli Usa (e non solo) e sfruttare al massimo i gasdotti Tap e Transmed. Ma, inevitabilmente, anche limitare i consumi.

Ipotesi taglio illuminazione pubblica e condizionatori

Tra le ipotesi prese in considerazione dall'esecutivo c'è quella di una riduzione dell'illuminazione di monumenti, edifici e luoghi pubblici, mentre dovrebbero restare esclusi dal razionamento energetico ospedali, stazioni o grandi imprese energivore, per evidenti ragioni di impatto socio-economico. Un’altra delle strade analizzate è quella di contenere gli sprechi energetici sul fronte della climatizzazione estiva. E tra le ipotesi di cui si discute c'è anche quella di rimodulare l'attività industriale di alcune filiere a ciclo continuo, come quella dell’acciaio, concentrando la produzione in alcuni periodi dell'anno in modo da mantenerla invariata, ma con minore consumo di energia.

I tre livelli di crisi

Va ricordato che sono tre i livelli di crisi previsti dal “Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale” (aggiornato al 30 settembre 2020): preallarme (early warning), che à quello in cui ci troviamo oggi in Italia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, allarme (alert) ed emergenza (emergency). Solo nel terzo il mercato non può funzionare e scattano misure straordinarie, che vanno dall’utilizzo dello stoccaggio strategico, a nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento, alla “interrompibilità” della fornitura ad alcuni settori industriali. Il ministero della Transizione ecologica (autorità competente per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale), sentito il Comitato Tecnico di Emergenza e Monitoraggio del sistema gas nazionale, ha dichiarato lo scorso 26 febbraio lo stato di preallarme. E, come ha spiegato Palazzo Chigi nei giorni scorsi, non si sta valutando per ora l’attivazione dello “stato di allarme”.