Gas, è allarme margini. Gli operatori: serve liquidità dalla Bce

Gas e nickel soprattutto. Ma non solo. Le due materie prime, soggette a movimenti di prezzo davvero estremi, sono la punta di un iceberg che sta diventando sempre più pericoloso non solo per l’economia reale – su cui aleggia lo spettro della stagflazione – ma anche per la stabilità dell’intero sistema finanziario.

I margin call, richieste di integrazione dei margini di garanzia per continuare ad operare sui mercati, sono letteralmente esplosi mettendo in gravi difficoltà anche società solide e i loro...