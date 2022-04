Gas e geopolitica, la “diplomazia energetica” di Draghi e le partite future

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non era nell’agenda del governo, già zeppa di impegni tra Pnrr e post-Covid. Ma la guerra in Ucraina e la rottura di ogni possibile futura cooperazione con la Russia ha avviato un nuova era energetica per l’Italia (e non solo). Sempre concentrata sul fossile, viste le urgenze che la transizione ecologica non riesce certo a coprire. Via (gradualmente) dalla Russia e sempre più diversificazione delle quote di fornitura. Algeria e Libia in testa, quindi, con a fianco aumento di lavoro con paesi che già forniscono gas e arrivo di nuovi interlocutori.

Un mese fa la missione di Di Maio in Qatar con l'Eni

Con l'accordo di Algeri Draghi avvia una serrata “diplomazia energetica”, che a breve lo porterà nella Repubblica del Congo - dove l’Eni è presente da anni, a Pointe-Noire - e poi in Angola e successivamente in Mozambico, le due ex colonie portoghesi ricche di giacimenti naturali, anche offshore. È possibile che il tour africano preveda anche la Nigeria, dove Eni è presente dal 1962, quando fu costituita la Nigerian Agip Oil Company (Naoc). Tutti paesi immersi in quell’Africa dove la Cina sta penetrando da anni e che forse in questa fase potrebbe soffrire di marginalità. Un mese fa il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si è recato missione a Doha, capitale del Qatar, per rafforzare il partenariato bilaterale, soprattutto in campo energetico, anche alla luce degli sviluppi del conflitto russo-ucraino. Alla missione ha partecipato anche l’ad di Eni, Claudio Descalzi.

Il nuovo scacchiere geopolitico del Mediterraneo

La guerra di aggressione della Russia in Ucraina oltre a procurare tragedie umane irreparabili, devastando un paese e gettando nella guerra un intero continente, come detto ha costretto tutti i governi a riscrivere da zero le proprie agende. E Draghi, chiamato a gestire l’emergenza da Covid e guidarne l’uscita progressiva ora deve sterzare tutto o quasi verso l’emergenza energetica, l’aumento della spesa militare e un’economia che da una crescita spettacolare rischia di andare in pochi mesi in recessione tecnica. Ecco allora che la “diplomazia energetica” se ben gestita può diventare veicolo di alleanze a lungo termine che portino l'Italia decisiva in future partire, specie in Europa. Dialogare con Algeria e Qatar non è un fatto scontato specie nello scacchiere del Vicino Oriente, specie letta alla luce dei rapporti con Mosca e Damasco. Si sta ridisegnando lo scacchiere e l’Italia, al centro del quadrante Mediterraneo, può davvero giocare un ruolo.