Gas e greggio affondano la bilancia commerciale

Otto miliardi. Rispetto ai tre di gennaio 2021. I dati Istat sulle importazioni di energia offrono una prima sintetica misura dell’impatto dei rincari di gas e greggio sul Paese. Un dato, peraltro, che a febbraio e marzo, visto l’andamento dei listini, potrà solo peggiorare.

E sono proprio gas e petrolio ad affondare la bilancia commerciale, che da un attivo di 1,6 miliardi sprofonda in rosso di oltre cinque.

In generale gli acquisti di gas in valore sono quadruplicati: solo da questa voce deriva un passivo commerciale di oltre tre miliardi di euro. Flusso che in gran parte arriva dalla Russia, che infatti in termini di importazioni è in forte crescita, oltre l’80%. Tra gas e petrolio, Mosca a gennaio vale acquisti italiani per 1,5 miliardi, più del doppio rispetto a gennaio 2021.

Dal lato delle vendite prosegue il progresso del 2021, con una crescita congiunturale delle esportazioni (+5,3%) dovuta all'incremento delle vendite verso entrambe le aree, Ue (+5,1%) ed extra Ue (+5,4%). Anche nel trimestre novembre 2021-gennaio 2022, rispetto al precedente, l'export cresce (+4,7%).

Le importazioni dall'area Ue diminuiscono del 4,3% mentre nel trimestre novembre 2021-gennaio 2022, aumentano del 9,1% rispetto ai tre mesi precedenti.