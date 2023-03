Gas e luce, più che dimezzati gli aiuti destinati alle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crediti d’imposta più che dimezzati per le imprese. Sarebbe questa la novità dell’ultima ora contenuta nel decreto bollette approvato martedì dal governo e atteso oggi in Gazzetta Ufficiale. Come anticipato dal Sole 24 Ore (si veda l’edizione 28 marzo), le aliquote alla base dei contributi assicurati alle aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas sarebbero del 20% (e non più il 45% come nel primo trimestre) per energivori, gasivori e non gasivori, mentre l’asticella scenderebbe da 35% al 10% per le imprese non energivore, quelle dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kilowatt. Percentuali diverse, quindi, rispetto ai numeri fatti circolare, subito dopo il Cdm, dal ministero dell’Economia secondo cui le imprese «potranno continuare a beneficiare fino a giugno dei crediti d’imposta al 40% e al 45%, se nel primo trimestre del 2023 hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019».

Il calo del prezzo di mercato

Il lavoro di affinamento dei tecnici, proseguito anche dopo la riunione dei ministri, ha quindi portato a un deciso ridimensionamento delle aliquote alla luce dell’andamento decrescente dei prezzi di gas che, dopo i picchi toccati in estate - quando le quotazioni al Ttf, l’hub di Amsterdam snodo di riferimento per il mercato europeo del gas hanno superato i 300 euro per megawattora -, viaggiano ora attorno ai 45 euro per MWh.

Cali consistenti, dunque, che hanno portato a rivedere in parte anche le altre misure di alleggerimento delle bollette. Così, con il decreto licenziato martedì, è stato confermato, anche per il secondo trimestre, il potenziamento del bonus sociale, lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico con lo stesso schema utilizzato in questi mesi. Insieme al rafforzamento del beneficio, divenuto automatico dal 2021, restano in pista, fino a giugno, anche il taglio dell’Iva sul gas al 5% (per usi civili e industriali) e l’azzeramento degli oneri gas. Rimangono, poi, confermate, ma solo per aprile, le aliquote negative per la componente UG2, applicata agli scaglioni di consumo fino a 5mila metri cubi l’anno, che in fattura serve a coprire i costi di commercializzazione e che sarà assicurata per il 35% del valore applicato nel trimestre precedente.

Gli oneri in bolletta

Nella prossima bolletta della luce, faranno invece ritorno gli oneri elettrici, ma il ripristino, in virtù del calo delle quotazioni dei prodotti energetici, non comporterà aumenti, come ha ribadito ieri Stefano Besseghini, presidente dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, che oggi pomeriggio comunicherà il prezzo di riferimento dell’elettricità per la famiglia tipo in tutela per il 2° trimestre. «Ci saranno delle variazioni importanti superiori al 20% sicuramente per la prossima bolletta della luce - ha detto Besseghini a margine della cerimonia del master Safe -. Gli uffici stanno completando adesso, anche alla luce del decreto di ieri (martedì per chi legge, ndr) i conti. Sicuramente ci sarà un calo superiore al 20% sull’elettricità». Quanto al gas, ha aggiunto Besseghini, «visto che siamo ormai a fine mese, sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10% perché in quel caso la variazione più importante l’ha fatta nei due mesi precedenti, quindi che adesso riesca a recuperare molto di più mi sembra difficile».

Sempre in tema di bollette, infine, ieri è stato pubblicato il decreto attuativo Mase-Mimit per la rateizzazione delle bollette delle imprese prevista dal Dl Aiuti quater (alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta). Lo strumento può essere attivato per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Per ottenere la rateizzazione, le imprese entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, devono presentare istanza all’attuale fornitore ed entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, il fornitore, se accoglie la domanda, proporrà un piano di rateizzazione per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.