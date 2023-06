Gas e petrolio deboli, in rialzo solo il grano: la Russia (per ora) non agita i mercati

3' di lettura

La ribellione della Wagner in Russia non sembra aver spaventato gli investitori, nemmeno sui mercati delle materie prime. Il prezzo del gas, dopo un’iniziale impennata del 13% al Ttf, si è afflosciato al punto da concludere la giornata in lieve ribasso, intorno a 32 euro per Megawattora.

Il petrolio fin dalle prime battute ha registrato poco più di un sussulto: punte di rialzo mai superiori all’1,3%, che hanno mantenuto il Brent sotto 75 dollari al barile e il Wti sotto quota 70 dollari.

Persino l’...