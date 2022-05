Gas e rubli, vince la realpolitik: Commissione Ue verso il via libera

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sul gas in rubli liberi tutti. Chi vorrà seguire le nuove istruzioni di pagamento dettate da Mosca potrà farlo, anche con il benestare della Commissione europea. L’unica raccomandazione è di notificare a Gazprom che ogni obbligo contrattuale dev’essere ritenuto assolto con il versamento in euro: su quanto accade in seguito – ovvero la conversione della somma in valuta russa e il suo effettivo trasferimento a Gazprom – Bruxelles sembra aver deciso di chiudere un occhio.

Dopo aver tuonato contro i ricatti...