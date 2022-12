Gas, ecco perché è scongiurato il rischio razionamento per quest’inverno

Il calo delle forniture è stato controbilanciato da un aumento delle importazioni

Nell'insieme la riduzione della domanda di gas in Italia è in linea con quella osservata in altri Paesi come la Germania. I flussi di gas russo da Tarvisio sono diminuiti del 60% negli 11 mesi a novembre e negli ultimi mesi sono stati intermittenti, ma il calo delle forniture è stato controbilanciato da un aumento delle importazioni, in particolare dalla Norvegia (+40%) e dall'Azerbaijan (+20%-25%), grazie al fatto che l'Italia è stata «molto attiva» nel concordare nuovi accordi di fornitura.

Quindi, mentre alcuni mesi fa Oxford Economics riteneva che il rischio di un pesante razionamento in Italia fosse più elevato che altrove, ora non è più così. La Penisola è stata più lenta di altri Paesi ad adeguare la domanda di gas, ma adesso ha fatto abbastanza per evitare lo scenario peggiore.