Gas, ecco perché con lo stop a Nord Stream il prezzo è sceso

Si compra sulle voci (o meglio, in questo caso, sulle attese) e si vende sulla notizia. Sarà anche per questo che il prezzo del gas in Europa è sceso anziché impennarsi quando è scattata l’ora X della chiusura del Nord Stream, evento previsto, in relazione al quale peraltro si è appena acceso un barlume di speranza: che il gasdotto del Baltico possa tornare a funzionare a pieno regime dopo la manutenzione annuale, che secondo i programmi dovrebbe concludersi tra dieci giorni.

La paura che Mosca stia...