Gas, ecco il piano Ue per tagliare di due terzi l’import dalla Russia entro un anno

Infine, la Commissione europea intende utilizzare l'articolo 107 dei Trattati per consentire un uso più liberale delle regole sugli aiuti di Stato con l'obiettivo “di aiutare le aziende più colpite dalla crisi, in particolare quelle che stanno facendo i conti con costi energetici elevati”. L’Unione europea importa il 90% del suo consumo di gas, con la Russia che fornisce il 45% di queste importazioni. La stessa Russia pesa per il 25% delle importazioni di petrolio e il 45% delle importazioni di carbone.

Il piano d'azione della Commissione europea giunge mentre da Mosca il Cremlino ha lasciato intendere di essere pronto a bloccare le esportazioni di idrocarburi: «Tenuto conto delle accuse infondate contro la Russia per quanto riguarda la crisi energetica in Europa e il blocco del gasdotto Nord Stream 2, sappiamo di avere il pieno diritto di prendere una decisione ‘a specchio' e di imporre un embargo sul transito di gas attraverso Nord Stream 1», ha detto il vice premier russo Alexander Novak.