Gas, in Europa ora c’è chi paga per disfarsene (ma l’inverno è alle porte)

Con l’arrivo dei primi freddi è probabile che finiremo col rimpiangerlo, ma oggi come oggi di gas in Europa ce n’è fin troppo a dar retta ai segnali di mercato: al Ttf olandese il prezzo orario si è addirittura tuffato brevemente in negativo, circa 15 dollari per Megawattora sotto zero. In pratica chi aveva gas a disposizione, in qualche momento della giornata di lunedì 24 ottobre, si è offerto di pagare di tasca propria pur di liberarsene. Una situazione anomala, che ricorda quanto accadde al petrolio...