Gas, in Europa ora è troppo: tocca respingere le metaniere (ma non durerà)

L’Europa ha fatto il pieno di Gnl, al punto che la Spagna – dove si concentra il 40% della capacità di rigassificazione del continente – teme di dover presto respingere le metaniere in arrivo: impossibile scaricarle, perché i terminal sono troppo intasati. E comunque non si sa più dove mettere il gas, non solo per colpa delle pipeline inadeguate, che isolano la penisola iberica.

«C’è poco spazio per assorbire le importazioni in eccesso», ha spiegato la spagnola Enagas, avvertendo gli operatori di ...