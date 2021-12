Gas, fertilizzanti e cibo alle stelle: la spirale dell’inflazione alimentare globale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crescita dei prezzi dei beni alimentari di base sta diventando inarrestabile. Oramai siamo a 17 mesi sugli ultimi 18 di rialzi sostenuti ed il trend appare in crescente peggioramento. L'indice benchmark della Food and Agriculture Organization (FAO, Food Price Index FPI) che tiene traccia dei prezzi sui principali mercati mondiali ha registrato un +40% da maggio 2020 (si veda infografica sottostante). Se fino a qualche mese fa si poteva ritenere il rialzo transitorio e legato alla progressiva ripresa dell'economia mondiale, adesso sta diventando centrale il legame tra crisi energetica sul mercato del gas ed inflazione alimentare.

A fine ottobre 2021 l'indice FPI ha raggiunto i picchi elevatissimi che hanno caratterizzato le gravi crisi alimentari del passato (2007-2008 e 2012-2014). La spinta è stata limitata in una prima fase ai prezzi degli oli vegetali (tra cui l'olio di palma) e dei cereali, ma ora ha coinvolto zucchero, carne e prodotti caseari. Fortunatamente il prezzo del riso, che è una delle fonti primarie di calorie nei Paesi in via di sviluppo, non sta subendo (per ora) pressioni al rialzo.



La crisi alimentare è oramai conclamata in tutti i Paesi poveri importatori netti, soprattutto quelli dipendenti dal turismo internazionale, che continua ad essere bloccato dalla pandemia. La “bolletta alimentare” globale data dai costi delle importazioni – inclusi i costi di trasporto via mare elevatissimi – nel 2021 è destinata a toccare un valore record superiore ai 1.800 miliardi di $, in crescita di quasi il 20% dal 2020

Un boom dei prezzi sempre più generalizzato

Dopo una violenta caduta dei prezzi a causa dei grandi lockdowns generalizzati delle economie avanzate della primavera 2020, con la riapertura graduale delle principali economie mondiali il trend discendente si è rapidamente invertito per quasi tutte le principali commodities (si veda infografica sottostante). Già ad ottobre 2020 il calo dei prezzi dovuto alla crisi pandemica era stato riassorbito. La carne (barre verdi) ha rappresentato un'eccezione rispetto al trend generale poiché ha sofferto maggiormente la riduzione del potere d'acquisto subìta da vaste fasce di consumatori a causa della profonda recessione economica e della disoccupazione crescente.Successivamente, il rialzo dei prezzi ha preso forza negli ultimi mesi del 2020 estendendosi dagli oli vegetali ad altre fasce di prodotti alimentari più importanti per il consumo umano, come i cereali (barre gialle) e lo zucchero (barre arancioni). Durante il 2021, alla rapidità di incremento si è associata una persistenza allarmante che ha preso in contropiede i governi mondiali che si aspettavano un rientro graduale del fenomeno entro il 2022.

Il caso dei mercati dei cereali

A destare particolare preoccupazione è l'andamento dei prezzi dei prodotti cerealicoli (infografica sottostante) destinati all'alimentazione umana. Secondo la FAO mediamente nel mondo circa 1.250 calorie giornaliere vengono ricavate dal consumo di cereali su 2.900 totali (il 43%). Nei Paesi in via di sviluppo questo dato è sensibilmente più alto, arrivando a sfiorare il 56%. I 2/3 delle calorie vengono fornite da soltanto due tipologie di cereali, il riso ed il grano. Segue con un forte distacco il mais, da cui si ricava solo il 12% delle calorie, nonostante la produzione in milioni di tonnellate metriche sia in assoluto la più elevata e doppia rispetto a quella di riso. È evidente dunque che gran parte di questa produzione sia destinata al consumo animale piuttosto che umano.

Nel 2007-2008, la più grave siccità del XXI secolo ed i discutibili sussidi governativi a vantaggio dei c.d. biofuels sintetizzati dal mais, fecero balzare i prezzi di tuti i cereali a livelli record (si veda la prima infografica all’interno di questo articolo), innescando rivolte alimentari in numerosi paesi africani. Successivamente, nel 2010, il divieto di esportazione di grano da parte della Russia portò al più grave evento mai registrato di food inflation che funse da innesco ai sommovimenti sociali in Medio Oriente precedenti la “Primavera Araba”.Se guardiamo a queste precedenti crisi alimentari corrispondenti ai picchi dell'indice FPI, si nota (si veda la terza infografica di questo articolo) come siano caratterizzate da tassi di incremento eccezionalmente alti dei prezzi dei cereali di base. In particolare, una crisi globale appare quasi certa se il prezzo del riso (barre rosse) e quello del grano (barre blu) crescono all'unisono. Per ragioni climatiche e di diversificazione geografica questo accade di rado ed in genere gli andamenti della produzione e dei prezzi di riso e grano appaiono disaccoppiati, consentendo alle fasce di popolazione più povere strategie di “compensazione” alimentare.