Gas: flussi regolari verso l’Italia. Per ora nessun impatto dal blocco

Quali saranno le ripercussioni per gli approvvigionamenti di gas naturale liquefatto destinati all’Europa e all’Italia da un eventuale prolungamento dello stop del Qatar al passaggio delle sue navi cisterne attraverso il Mar Rosso, per via degli attacchi aerei statunitensi contro obiettivi Houthi nello Yemen, è ancora presto per dirlo. Di certo, per il momento, c’è che il blocco a cinque gasiere non ha prodotto alcun riverbero sui flussi di gas verso la penisola.

Gli arrivi all’impianto di Rovigo

Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, infatti, la settimana scorsa è arrivato puntualmente da Doha al rigassificatore di Rovigo uno dei carichi di gas previsti e altre due spedizioni sono pianificate nelle prossime settimane (la prima dovrebbe raggiungere l’impianto attorno al 20 gennaio e la seconda per fine mese). Si tratta di volumi di gas di proprietà di Edison che detiene l’80% di utilizzo della capacità di rigassificazione del terminale offshore, al largo di Porto Levante, nell’alto Mare Adriatico, in grado di processare 8 miliardi di metri cubi annui di gas, che corrispondono al 13% del fabbisogno nazionale. Di questi, 6,4 miliardi di metri cubi, tutti di provenienza qatarina, sono destinati a Edison in base all’accordo di vendita di gnl con Ras Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited II, che fa capo a RasGas, il secondo produttore al mondo di Gnl dopo QatarEnergy.

Incidenza ridotta per le forniture targate Eni

Sul fronte, Eni, invece, l’incidenza delle forniture del Qatar in Italia è per il momento contenuta. E il gruppo sta procedendo lungo la strada della sostituzione delle forniture russe, in stretta sinergia con il governo, grazie al piano di potenziamento della propria produzione in alcuni Paesi in cui opera e che compongono l’articolato portafoglio di Eni. Con l’Algeria che garantisce il principale contributo via gasdotto, mentre la restante parte è gas naturale liquefatto proveniente da Paesi come Egitto, Congo, Nigeria, Angola, ma anche la stessa Algeria e, come detto, in misura per ora ridotta, il Qatar.

La diversificazione

Per ora, quindi, non ci sono risvolti negativi collegati allo stop e, secondo Eni, «eventuali ritardi nelle consegne legati al passaggio delle navi dal Capo di Buona Speranza, non suscitano particolari preoccupazioni allo stato attuale». Merito appunto dell’attività di diversificazione messa in pista dal governo, dopo la decisione della Russia di ridurre significativamente l’export di gas verso l’Occidente, che ha posto il sistema in condizioni di reagire più rapidamente a eventuali shock sulle catene di approvvigionamento. Se, infatti, si guarda agli ultimi dati forniti da Snam, che fotografano tutti i flussi in arrivo in Italia, anche nei terminali di rigassificazione, la diversificazione emerge in modo chiaro. Con l’Algeria che rappresenta il primo fornitore: oltre 23 miliardi di metri cubi transitati attraverso il Transmed, il 33% degli approvvigionamenti italiani. Si mantiene su livelli elevati, poi, l’apporto del gas azero che passa dal Tap (Trans Adriatic Pipeline) con 9,8 miliardi di metri cubi (il 14% nel 2023).

Il peso del Qatar

Quanto al Qatar, come evidenzia in modo puntuale la quinta edizione del MED & Italian Energy Report, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e frutto della sinergia scientifica tra SRM (Centro Studi collegato a Intesa Sanpaolo), l’ESL@Energy Center del Politecnico di Torino e la Fondazione Matching Energies, l’apporto del gas proveniente da quell’area è cresciuto negli ultimi anni in direzione dell’Italia e dell’Europa (dal 16% del 2022 al 18% del 2023), ma il grosso dei volumi è assicurato dagli Usa e dall’Algeria.