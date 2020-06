Gas, Gazprom sfida Eni sui contratti: aperto arbitrato La procedura è stata avviata il 10 gennaio scorso, è emerso da un report della società russa, e verte su «divergenze di interpretazione» relative ai contratti di fornitura di Sissi Bellomo

La storica relazione che lega Eni e Gazprom sembra essersi incrinata. Il colosso russo del gas ha avviato un arbitrato contro la compagnia di San Donato – uno dei suoi maggiori clienti in Europa – per risolvere «divergenze di interpretazione» sui contratti di fornitura di lungo termine. La notizia è emersa a sorpresa da un report finanziario di Gazprom Export, diffuso per il momento solo in lingua russa e ripreso – in termini molto scarni – da alcuni media locali. Rimbalzata in Italia, non ha ricevuto smentite da parte del Cane a sei zampe.

L’apertura del contenzioso risale al 10 gennaio, dunque non è legata al crollo dei consumi di gas provocato dal coronavirus. Gazprom era comunque già da tempo alle prese con un rallentamento delle vendite e un declino dei prezzi sul mercato europeo, legato in parte all’arrivo di quantità crescenti di Gnl dagli Stati Uniti.

Il 10 gennaio, si apprende dall’agenzia Tass, l’avvio del procedimento è stato notificato all’Eni e quest’ultima ha risposto a Gazprom l’11 febbraio. Attualmente si starebbe discutendo su chi dovrà dirimere la controversia. Potrebbe essere il Tribunale arbitrale di Stoccolma, o magari la Camera di commercio internazionale di Parigi, alla quale si era rivolta Saipem dopo che i russi avevano rescisso il contratto per la posa dei tubi del gasdotto South Stream. La disputa , avviata nel 2014, si è risolta solo l’anno scorso con un accordo amichevole che ha riconosciuto un indennizzo alla società guidata da Stefano Cao.

La prima disputa non risolta con una trattativa

Eni e Gazprom finora non hanno mai avuto dispute sui contratti che non potessero essere superate con la trattativa. I russi in passato si sono sempre mostrati molto flessibili nell’applicazione dei contratti e la compagnia italiana in qualche caso è riuscita a strappare concessioni importanti.

Nel 2014, quando aveva rinegoziato l’attuale contratto di fornitura, Eni aveva fatto sapere di aver ottenuto un maggiore allineamento con i prezzi di mercato del gas (piuttosto che un’indicizzazione piena al petrolio, come in precedenza) e una maggiore flessibilità delle clausole take-or-pay.