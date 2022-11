Gas, il governo abbassa da 12 a 9 miglia marine il divieto di estrazione

Per esempio, il decreto Aiuti Quater ha escluso i giacimenti troppo piccoli per essere competitivi. Inoltre molte delle riserve dell’Alto Adriatico restano sopra il 45° parallelo. Per esempio un’area mineraria, la più grande del grappolo di giacimenti dell’Alto Adriatico, è troppo vicina a Venezia, nel mare proprio di fronte all’isola di Pellestrina e davanti alla frazione San Pietro in Volta. La precauzione dice che è bene lasciare là quel gas.

Ma altri giacimenti sono remoti, in tanta malora, e un abbassamento eventuale di alcuni centimetri del fondale immediatamente sopra ai pozzi in mezzo al mare non avrebbe alcuna conseguenza per nessuno, pesci compresi.

Dove sono le riserve

I pescatori di Chioggia e Pellestrina conoscono al largo in mezzo al mare i Tre Pali del giacimento abbandonato Ada. Sono tre piattaforme a stelo, piantate nel fondo del mare e alte sopra le onde; ci sono le segnalazioni alla navigazione e nelle giornate di nebbia riempiono l’aria con il suono lugubre di una cupissima sirena di segnalazione. Non sarà utilizzato.

Più a sud, di fronte a Comacchio e Porto Garibaldi, ci sono i vecchi giacimenti Naomi Pandora e Irma Carola. Il giacimento Irma Carola, a circa 1.500 metri di profondità sotto il fondo del mare, è stato ribattezzato Teodorico e la compagnia australiana Po Valley ne ha ottenuto un anno e mezzo fa il via libera ambientale. Il progetto prevede una piattaforma (non abitata) per estrarne 850 milioni di metri cubi di metano in circa 16 anni.

Di Teodorico è stato studiato che effetto potrebbe avere alla superficie del fondo del mare l’estrazione di metano dalla profondità del sottosuolo. I modelli dicono che, al termine dei 16 anni di estrazioni di gas, sopra al pozzo dovrebbe essere rilevato un abbassamento del fondale di circa 2 centimetri nel raggio di un paio di chilometri attorno alla piattaforma.

Il giacimento Teodorico non è attivo, per cui il modello è una stima sul futuro, ma il paio di centimetri è la misura rilevata nella realtà dai giacimenti attivi da 30-40 anni nel resto dell’Adriatico.