Gas Jeans, i dipendenti fondano una cooperativa per gestire i benefit

Un modello innovativo, capace di fare da capofila a NordEst - terra dove il welfare aziendale ha alle spalle anni di esperienza e innovazione - e a livello nazionale.

Dopo una lunga fase di studio, è in fase di costituzione una cooperativa che vedrà quali soci i lavoratori e le lavoratrici di GAS Jeans e avrà il compito di gestire i servizi di welfare aziendale dei dipendenti di Grotto Spa, la società vicentina titolare del brand veneto della moda.

Il contesto è dunque quello di una azienda in concordato, e nel quadro di profonda incertezza vissuta dal marchio vicentino della moda e del tessile in generale: la sfida è stata appoggiata con convinzione dall’amministratore unico, Cristiano Eberle, che sta rimettendo le risorse umane al centro del progetto di rilancio basato su “valori e competitività”, ed è stata colta dai lavoratori di Gas Jeans come una significativa potenzialità che li trasforma in soci e portatori di interesse e consentirà loro di avere un ruolo attivo.

A fronte del pagamento di una quota (qualche decina di euro), il senso di appartenenza e di attaccamento al marchio Gas porta così i suoi lavoratori a proporsi come protagonisti e non subire passivamente la situazione di presente difficoltà. Con molti vantaggi. Per fare un esempio pratico, un conto è dare una certa cifra al dipendente che può spenderli in spese dentistiche, un altro è gestire un pacchetto di servizi per un numero superiore di persone: con la stessa cifra, magari, si ottiene la pulizia dei denti anche per i figli, ed è solo un caso fra i molti possibili.

Adriano Rizzi, presidente di Legacoop Veneto, che ha affiancato azienda e lavoratori nel percorso di valutazione e accompagnamento dell’idea, spiega che i benefici sono tutti da definire: «La cooperativa favorirà di fatto una costruzione dei piani di welfare condivisa con l’azienda, sia nella loro definizione che nella gestione, e potrà avere maggiore capacità di trattativa nel convenzionamento con esterni per i singoli servizi, così da ottimizzare al massimo quanto l’impresa investe in welfare per i propri dipendenti».