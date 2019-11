Gas, l’Algeria con i nuovi contratti dimezza le forniture all’Italia

In tutto l’Italia potrà contare su circa 14 miliardi di metri cubi di gas algerino nei prossimi otto anni: quasi 3 miliardi in meno rispetto ai volumi – già fortemente ridotti – che abbiamo importato nel 2018 e oltre 10 miliardi in meno rispetto a una decina d’anni fa.

Attraverso il punto d’ingresso di Mazara del Vallo (l’approdo del Transmed in Sicilia) l’anno scorso sono entrati in Italia 17,1 bcm di gas, secondo dati del Mise, in calo del 9,5% rispetto al 2017, ma comunque una quantità tale da soddisfare oltre un quarto del nostri consumi (pari in totale a 72,7 bcm).

Nel 2010 l’Algeria era arrivata a venderci quasi 26 bcm ed era stata il nostro primo fornitore, superando anche la Russia.

Il Paese nordafricano ha resistito più a lungo di altri fornitori nel difendere l’indicizzazione al petrolio del prezzo del gas: una politica che negli ultimi anni lo ha reso meno competitivo. Ma soprattutto l’Algeria ha consumi interni che crescono in modo vertiginoso e una produzione che è generoso definire stagnante.

Sonatrach non ha l’interesse – né la capacità – di impegnarsi per volumi ingenti di gas. Nei suoi piani c’è piuttosto lo sviluppo del Gnl, con una quota importante da riservare alle vendite spot.