Gas, l’Autorità cambia il metodo per calcolare il costo in bolletta

Dal 1° ottobre saranno introdotte nuove modalità di aggiornamento del costo della materia prima gas per gli utenti nelle condizioni di tutela, oggi circa 7,3 milioni di clienti domestici, su un totale di 20,4 milioni, il 35,6% circa: l’aggiornamento infatti diventerà mensile e non più trimestrale, superando l’utilizzo delle quotazioni a termine, al fine di intercettare possibili azioni per la riduzione dei prezzi. A questo sarà associata una segnalazione a Parlamento e Governo e l’avvio di tavolo emergenziale con le associazioni dei consumatori.

In vigore fino al termine della tutela gas

È una nota dell’Arera a mettere in fila le novità dovuta all’ulteriore drammatica crescita dei prezzi all'ingrosso dell'energia, legata al conflitto in Ucraina e alla riduzione dei flussi di gas praticata dalla Russia. Il nuovo metodo, legato alla situazione di emergenza, sarà in vigore fino al termine della tutela gas, ad oggi previsto a gennaio 2023, termine che l’Autorità ha chiesto più volte venga allineato a quello del fine tutela elettrico, previsto per gennaio 2024. Anche per intercettare in modo immediato le eventuali iniziative nazionali ed europee di contenimento dei prezzi, l’Arera ha deciso di non utilizzare più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all’ingrosso, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso Psv italiano, aumentando al contempo la frequenza di aggiornamento del prezzo che diventa mensile, non più trimestrale.

Besseghini: chiamati ad interventi straordinari

«Prezzi troppo elevati, una guerra in corso ed un chiaro uso del gas come leva geopolitica ci chiamano ad interventi straordinari, per cercare di garantire la difesa del consumatore e la sicurezza della fornitura. Il ricorso ad un meccanismo più dinamico di formazione del prezzo permetterà di non trasferire al consumatore i costi di copertura del rischio e di trasferirgli invece, immediatamente, i vantaggi derivanti da eventuali decisioni, come il tetto al prezzo del gas, che si dovessero assumere a livello europeo», spiega il presidente dell’Autorità, Stefano Besseghini.