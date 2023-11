Gas, per l’emiliana Sicim commessa da 619 milioni di dollari in Iraq

Ascolta la versione audio dell'articolo

«È una commessa che dimensionalmente non ha precedenti in 61 anni di attività, ma è questa la taglia dei progetti che sono oggi a gara e alla quale ci dovremo abituare. La sfida per noi non è tecnologica ma organizzativa». Guido Cagnani, managing director e vicepresidente di Sicim, commenta così l’aggiudicazione in Iraq di una nuova commessa Epc (ingegneria, acquisto di materiali e costruzione) da 619 milioni di dollari, record assoluto per il contractor di Busseto, fondato nel 1962 dalla famiglia Riccardi e oggi uno dei colossi mondiali negli impianti e nelle infrastrutture per trattare, trasportare e distribuire petrolio, gas e acqua: 7mila dipendenti in 26 sedi nel mondo (200 nel quartier generale parmense) e 1,3 miliardi di euro di fatturato.

A nord-ovest di Bassora

Il progetto, commissionato da Basra Oil Company (Boc) - compagnia statale irachena responsabile della gestione e dello sviluppo delle riserve petrolifere nel sud del Paese, dove Sicim opera dal 2012 ed è un fornitore consolidato e fidato - durerà due anni e mezzo e comporterà l’assunzione di 2mila persone tra locali ed espatriati per sviluppare unità di addolcimento del gas, sistema di generazione di azoto e impianti di compressione e disidratazione di gas grezzo nell’area West Qurna 2, nella parte meridionale dell’Iraq a nord-ovest di Bassora, importante città portuale e sede di uno dei giacimenti di gas più grandi del mondo.

I lavori riguardano impianti in funzione che non possono essere spenti in blocco e questo richiederà di gestire in parallelo le strutture. «L’importo del progetto è molto alto – spiega il dg - perché vanno progettate e installate strutture complesse formate da componenti provenienti da fornitori italiani e internazionali e perché sono molto delicate le operazioni necessarie per determinare compatibilità, interferenze e limitazioni durante le fasi di pianificazione e operative da svolgere in simultanea. Sarà una bella prova per rafforzare le nostre competenze in progetti complessi chiavi in mano».

Kazakhstan, Arabia Saudita, Messico

Ma l’Iraq non è il solo mercato in cui Sicim sta crescendo esponenzialmente: ottime prospettive si stanno aprendo in Kazakhstan, Arabia Saudita, Messico, «per scaramanzia preferisco non anticipare nulla sulle gare in aggiudicazione – dice Cagnani -. Anche in Italia, che oggi pesa un 10% del nostro giro d’affari, si sta tornando a lavorare, tra le infrastrutture per l’idrogeno e l’impianto Eni-Snam per la cattura e lo stoccaggio di CO2».