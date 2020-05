Gas lanciato verso prezzi negativi in Europa. Il Qatar: da noi mai tagli

Il gas a valori sotto zero non sarebbe una novità assoluta nel Vecchio continente: era successo all’Nbp in Gran Bretagna nel 2006, con l’entrata in funzione del gasdotto Langeled dalla Norvegia in un periodo in cui gli stoccaggi erano quasi del tutto pieni.

Anche oggi le scorte, in tutta Europa, sono a livelli critici: quasi il 70% della capacità è già utilizzata, un livello altissimo per questa stagione e le iniezioni sono proseguite a ritmi da primato anche ad aprile, stimolate proprio dai prezzi bassi e dall’eccesso di offerta.

Per il petrolio si è dovuta attendere l’emergenza Covid-19 per vedere quotazioni negative, ma la situazione si è capovolta in fretta: il Wti, che un mese fa era scivolato fino a -40 dollari al barile , oggi sfiora 33 $. Il riferimento europeo, il Brent, è più che raddoppiato di valore rispetto ai minimi e ora scambia intorno a 35 $.

Il rally ha lasciato indifferente il mercato del gas, che pure un tempo veniva influenzato dai corsi del petrolio. I ribassi sono anzi addirittura accelerati, nonostante l’uscita dal lockdown e ai tagli di produzione, che stanno arrivando (benché in misura moderata, in confronto al greggio). In Norvegia Equinor ha dichiarato di volersi focalizzare «ora più che mai sul valore piuttosto che sui volumi», i flussi dalla Russia sono ridotti da mesi.

Quanto agli Stati Uniti, ora si prospetta un vero e proprio crollo delle forniture di Gnl. I clienti, agevolati da contratti molto flessibili, hanno revocato l’ordine di circa 45 carichi in spedizione a luglio, secondo fonti di S&P Global Platts. Le cancellazioni sono il doppio di quelle registrate a giugno ed equivalgono a quasi due terzi del gas che gli Usa avevano liquefatto a gennaio, prima della pandemia. Anche la produzione oltre Oceano inizia a scendere: l’alimentazione dei terminal di liquefazione è ai minimi da 7 mesi.