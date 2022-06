Gas liquefatto, un «incidente» riduce di un quinto le forniture dagli Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un misterioso «incidente» ridurrà di un quinto la capacità di esportazione di gas liquefatto dagli Stati Uniti per «almeno tre settimane». È accaduto al terminal Freeport Lng, a Quintana Island, in Texas, dove alle 11.40 di mercoledì 8 (le 18.40 in Italia) si è verificata un’esplosione seguita da un incendio, le cui cause sono ancora oggetto di accertamento: un’indeterminatezza che agita sospetti, anche se non è emerso alcun elemento a sostegno dell’ipotesi di un atto doloso, men che meno di un attentato...