Gas liquefatto, ora anche l’Europa respinge carichi dagli Usa

L’Europa fino a poco tempo fa sembrava in grado di assorbire ogni eccesso di gas liquefatto. Ora non più. Alcune società spagnole – tra cui Endesa, l’unica a confermare le indiscrezioni – hanno respinto metaniere che sarebbero dovute arrivare in primavera dagli Stati Uniti, accettando di perdere del denaro pur di non ricevere il combustibile.

Si tratta di un evento inedito, che segnala una condizione di estrema debolezza del mercato del gas.

Il fornitore coinvolto, secondo i rumor, è Cheniere Energy, la società che ha fatto da apripista alle esportazioni di gas dagli Usa, ottenendo la prima licenza nel 2016. L’acquirente sarebbe invece Naturgy (la ex Gas Natural Fenosa), che avrebbe respinto carichi per conto di due clienti: Endesa per l’appunto e secondo fonti Bloomberg anche Repsol.

Nei contratti di Cheniere la rinuncia a consegne di Gnl è consentita, purché sia dato un preavviso di 45-60 giorni, ma è comunque dovuta una tariffa fissa, la cosiddetta “tolling fee”: 3,50 dollari per milione di British thermal units nel caso di forniture dall’impianto texano di Corpus Christi e 2,49 $/MMBtu per quello di Sabine Pass in Louisiana, secondo una recente presentazione della società.

Cercare di rivendere il carico ad altri – opzione sempre possibile con il gas «made in Usa» – non vale la pena: oggi in qualunque area del mondo, anche a causa del coronavirus, c’è troppa offerta e i prezzi sono troppo bassi, addirittura ai minimi storici in Asia.