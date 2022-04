La mappa dei paesi per sostituire il gas russo. Di Maio e Cingolani in Congo e Angola

Ascolta la versione audio dell'articolo

A rappresentare il Governo nelle missioni nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile - hanno chiarito fonti di Palazzo Chigi - non sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi, risultato positivo al Covid, ma il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il responsabile della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Asintomatico, il capo del Governo seguirà comunque “da remoto” le nuove tappe di quello che è stato denominato “Il tour del gas” in Africa.

La strategia

Il problema è come diversificare in tempi stretti le fonti di approvvigionamento. È il dossier numero uno in Italia dall’inizio della guerra in Ucraina. Entro l’inverno bisognerà infatti riempire gli stoccaggi per far fronte ai mesi freddi e nell’arco di 2 o 3 anni, liberarsi della dipendenza dalla Federazione russa. In quest’ottica acquisiscono un’importanza strategica i nuovi accordi di fornitura con l’Algeria, il Congo, l’Angola e il Mozambico, da cui l’Italia punterebbe ad ottenere circa il 50% dell’energia di Mosca entro il 2023 (un terzo dall’Algeria e il resto dagli altri paesi, africani , compreso l’Egitto, e dal Qatar). Sulle cifre Palazzo Chigi non si espone in alcun modo, anche per motivi di sicurezza nazionale, si spiega in ambienti di governo.

Il caso Egitto ha agitato la maggioranza

La firma di un contratto da 3 miliardi di metri cubi in più di Gnl dall’Egitto da parte dell’Eni ha agitato la maggioranza. Dopo la presa di posizione critica del Pd, la capogruppo di LeU al Senato, Loredana De Petris, ha detto che «passare da un dittatore all’altro non è la via giusta per raggiungere l’indipendenza energetica». Per il sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova, invece, «non bisogna mettere in competizione le due cose altrimenti poi alla fine si rischia di non fare nulla sul gas e nulla su Regeni».

Il contributo atteso dalle rinnovabili

Intanto i tecnici italiani sono già al lavoro sul campo. Per affrancarsi da Mosca determinante sarà anche la spinta sulle rinnovabili: per gli iter autorizzativi, spesso troppo lunghi, gli operatori del settore avrebbero richiesto una figura tecnica di “semplificatore”.

Il progetto di un rigassificatore a Porto Empedocle

Potrebbe tornare d’attualità il progetto di un rigassificatore a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, accanto ai due impianti galleggianti già annunciati. Presentato 18 anni fa, da sette il progetto è stato messo in naftalina.