Gas nel Mediterraneo, Atene chiede alla Ue vertice d’emergenza sulla Turchia

I richiami di Bruxelles e Washington

Bruxelles, che ha imposto il divieto di ingresso e il congelamento dei beni a due dirigenti turchi in occasione di precedenti esplorazioni in acque contese, ha ribadito l’invito al dialogo. «Gli ultimi sviluppi sono estremamente preoccupanti», ha detto il portavoce del commissario per gli Affari esteri. Le tensioni sono sotto osservazione anche a Washington, che a sua volta chiede la ripresa dei colloqui diretti tra Turchia e Grecia. Fin qui, però, i richiami degli Stati Uniti e della Ue non hanno avuto effetto.

La controversia

La Turchia ritiene incompatibile con il diritto internazionale che l’isola di Kastellorizo, con un’area di 10 chilometri quadrati e situata a 2 chilometri dall’Anatolia e a 580 chilometri dalla costa greca, possa generare una piattaforma continentale di 40mila chilometri quadrati. Per Ankara, la piattaforma continentale di un Paese dovrebbe essere misurata dalla sua terraferma: di conseguenza l’area a sud di Kastellorizo rientrerebbe nella propria zona esclusiva.

La Grecia, al contrario, afferma che anche le isole devono essere prese in considerazione nel delineare la piattaforma continentale di un Paese, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul mare, reclamando dunque la sovranità esclusiva sull’area, indipendentemente dalla vicinanza dell’isola alla Turchia.