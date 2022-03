Gas, mercato in ansia sulle forniture russe e il prezzo sfiora 200 euro/MWh

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gas non manca. Dalla Russia arrivano anzi forniture più alte che a dicembre, prima che infuriasse la guerra in Ucraina. Ma l’apprensione sul mercato è alta, così come la speculazione. E i prezzi continuano ad accelerare la corsa: fino a sfiorare 200 euro per Megawattora al Ttf nella seduta di giovedì 3, salvo poi attestarsi intorno a 160 euro.

La volatilità – già elevata da mesi – si sta addirittura accentuando, forse legata anche a prese di beneficio oltre che a un ulteriore calo della liquidità...