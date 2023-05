Gas ai minimi dal 2021: ecco perché il prezzo ora scende (ma rischia di risalire)

4' di lettura

Scorte di gas mai così alte alla fine dell’inverno, importazioni di Gnl a livelli record anche ad aprile e clima primaverile: con qualche acquazzone (che fa bene anche ai bacini idroelettrici), ma non più troppo freddo né così caldo – almeno per ora – da spingerci ad accendere l’aria condizionata. Ci sono ragioni da vendere dietro la continua discesa dei prezzi del combustibile, ormai più che dimezzati da inizio anno e sotto 35 euro per Megawattora al Ttf.

Siamo ai minimi da luglio 2021, un’epoca ...