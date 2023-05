Gas ai minimi da luglio 2021 ma il carovita resta elevato

2' di lettura

Era salita alle stelle a causa del rincaro dei prezzi energetici e del blocco post-Covid delle catene globali delle forniture. Eppure ora che entrambi i problemi si sono ridimensionati,

o risolti del tutto, resta l’amaro in bocca: come mai l’inflazione non scende? Come mai il prezzo del gas all’ingrosso è tornato ai minimi dal luglio del 2021, ma l’inflazione è oggi in Italia all’8,3% mentre a luglio 2021 era all’1,9%? La risposta è semplice: una volta che l’incendio divampa, per domarlo non basta spegnere il fiammifero che l’ha generato. Fuor di metafora: sebbene siano state quasi interamente rimosse le cause iniziali, ormai l’inflazione si è estesa come un incendio a tutta l’economia.

Se si guardano le varie componenti che oggi producono inflazione il concetto diventa chiaro. Partiamo proprio dall’energia. È vero che il prezzo del gas all’ingrosso è sceso a 33 euro dagli oltre 340 della scorsa estate, ma è anche vero che questo non si è ancora completamente riflesso nei prezzi applicati alle famiglie: i prezzi dei beni energetici in Italia ad aprile sono infatti aumentati su base annua ancora del 16,7%, contro un più modesto 7,5% medio dell’Eurozona. I motivi sono tanti. «Innanzitutto alcuni Paesi hanno un mix energetico più favorevole di quello italiano», osserva Paolo Mameli, senior economist di Intesa Sanpaolo». Inoltre il gas che consumiamo oggi è quello comprato all’ingrosso quando i prezzi erano più elevati. Così l’energia resta cara.

Loading...

C’è poi un altro macro-motivo: gli italiani (e i turisti) hanno perso potere d’acquisto sul reddito (perché i salari non sono saliti insieme all’inflazione), ma hanno compensato questo problema con i risparmi che erano stati forzatamente messi da parte durante la pandemia. Secondo le stime di Intesa Sanpaolo, gli italiani tra il 2020 e la metà del 2022 hanno infatti accumulato extra-risparmi per 157 miliardi, pari a circa nove punti di Pil. Ora li stanno usando, come dimostra il fatto che il tasso di risparmio sia sceso al minimo storico al 5,3%. «Questo ha sostenuto la domanda più di quanto non ci si potesse attendere – continua Mameli –: le imprese non stanno dunque riducendo i prezzi dei beni e stanno aumentando i margini». La domanda è ancora forte, inoltre, sui servizi. Soprattutto quelli legati al turismo e all’aggregazione: basti pensare che nel primo bimestre del 2023, la presenza di turisti in Italia è salita del 70% rispetto all’analogo periodo del 2022. Morale: la forte domanda tiene elevati i prezzi. Cioè l’inflazione.

C’è poi il tema del mercato del lavoro. È vero che in Italia – a differenza di altri Paesi – ci sono poche rivendicazioni salariali e pochi aumenti degli stipendi. Ma è anche vero che la disoccupazione sta ancora scendendo: il 7,8% attuale, se si escludono i mesi del primo lockdown, è il minimo dal 2009. Così, pur con stipendi bassi, messi tutti insieme gli italiani registrano una tenuta del reddito disponibile. E anche questo sostiene i consumi e l’inflazione. Finché la corda non si spezzerà.