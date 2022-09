Gas, non c’è accordo tra i ministri europei su un tetto al prezzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I ministri dell’Energia dell’Unione europea hanno deciso di dare mandato alla Commissione europea perché metta nero su bianco «entro metà settembre» le misure di emergenza illustrate sommariamente questa settimana pur di affrontare la terribile crisi energetica. Rimane controversa l’ipotesi di intervenire sul prezzo del gas, difesa dall’Italia in queste settimane. Non tutti i paesi sono a favore, e sulle modalità è ancora lontano un consenso tra i Ventisette.

La Commissione prepara misure di emergenza

«I ministri hanno invitato la Commissione europea a presentare una serie di misure per diminuire gli elevati prezzi dell’energia e alleviare il loro impatto sui cittadini e sulle industrie europei», ha spiegato ieri il ministro dell’industria ceco Jozef Sikela, che ha presieduto la riunione ministeriale a Bruxelles. In una dichiarazione riassuntiva di tre pagine, i dirigenti europei hanno ricordato le proposte dello stesso esecutivo comunitario.

Loading...

In pillole, queste sono un tetto al prezzo del gas; un meccanismo di revenue capture per i produttori di elettricità; l’uso dei profitti in eccesso delle aziende petrolifere per calmierare le bollette; una riduzione dei consumi di elettricità; e nuove regole sugli aiuti di Stato per aiutare le imprese che acquistano gas ad affrontare la volatilità di mercato (si vedano le schede pubblicate in questa pagina). L’aspetto più controverso si è confermato essere l'idea di imporre un tetto al prezzo del gas.

Le divisioni tra i Ventisette

I paesi sono divisi, tanto che mancano maggioranze nette in un senso o nell’altro. C’è chi rifiuta d’emblée qualsiasi intervento, chi sostiene l’idea di un tetto al gas russo e chi preferirebbe un tetto generalizzato, su tutto il gas importato in Europa, per nave o per gasdotto. Nella dichiarazione pubblicata dal governo ceco dopo la riunione ministeriale si chiede all’esecutivo comunitario di «proporre un intervento di emergenza e temporaneo, compreso un tetto al prezzo del gas».

Successivamente, però, si precisa che «i ministri hanno esaminato le possibili opzioni per l’introduzione di un tetto massimo di prezzo per il gas importato da specifiche giurisdizioni» (si legga la Russia). «Sono necessari ulteriori lavori per l’eventuale introduzione di tale misura». In una conferenza stampa, a proposito di un tetto generalizzato la commissaria all’Energia Kadri Simson ha detto: «Nulla può essere escluso, ma un tetto di questo tipo potrebbe comportare rischi agli approvvigionamenti».