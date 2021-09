Gas, nuova impennata: l’offerta dalla Russia si riduce ancora

3' di lettura

La Russia non ci fornirà più gas con l’arrivo dell’autunno. Al contrario. I flussi via gasdotto diventeranno ancora più scarsi a ottobre, quando in Europa inizierà l’anno termico e si accenderanno i termosifoni. In due diverse aste che si sono tenute lunedì 20 Gazprom ha prenotato capacità di trasporto in misura addirittura inferiore al temuto: appena un terzo rispetto alla disponibilità per l’accesso via Germania e – come accade ormai da mesi – zero assoluto, al di là dei volumi “obbligati”, sulla...