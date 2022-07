Gas, ottimismo per un accordo sul piano Ue in giornata

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Prevedo che oggi avremo una discussione politica interessante» sul piano d’emergenza Ue sul gas «perché gli Stati membri hanno posizioni di partenza differenti, ma mi aspetto un accordo politico alla fine della giornata». Lo ha detto la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, arrivando al Consiglio Energia straordinario a Bruxelles. «È importante sottolineare che ora il riempimento dei depositi sotterranei di gas continua» e ha raggiunto il «al 66%», ha sottolineato Simson, indicando che «nelle ultime settimane gli Stati membri sono riusciti ad attirare più gas di quello che consumano in estate».

Spagna: nuovo pacchetto più equilibrato

Ottimismo anche da parte della Spagna che nei giorni scorsi si era mostrata contraria alla prima formulazione del piano. «Credo che avremo un accordo» oggi sul piano Ue d’emergenza per il gas perché «tutti crediamo che quando qualcuno chiede aiuto deve essere aiutato» e tra i ministri europei «prevarrà questo spirito e non le difficoltà che ciascuno può avere». Lo ha detto la ministra dell’Energia della Spagna, Teresa Ribera Rodriguez, arrivando al Consiglio straordinario.

Loading...

La Spagna è tra i Paesi che nei giorni scorsi si era opposta in modo esplicito alla prima versione del piano presentato dalla Commissione europea. La nuova bozza messa sul tavolo dalla presidenza ceca dell’Ue è ora «molto più equilibrata», si tratta di «un pacchetto estremamente delicato che è stato curato da parte di tutti e, sebbene non soddisfi pienamente nessuno, può essere un punto di incontro molto positivo, sul quale continuare a costruire», ha osservato. «Sono ottimista e credo che sia un passo in avanti molto rilevante per il bene dell’Ue, della sicurezza energetica e dell’affrontare insieme uniti questo contesto geopolitico molto difficile», ha aggiunto.

Irlanda, solidarietà anche con Germania

Il piano Ue per risparmiare gas in vista del prossimo inverno non mira solo ad aiutare la Germania, dato che «l’Austria ha un’esposizione al gas russo» ancora maggiore di quella di Berlino. «Ma, sì, c’è solidarietà e, anche se è uno dei membri più grandi, è appropriato mostrare solidarietà» nei confronti della Germania, «perché nella solidarietà cresciamo tutti». Lo sottolinea il ministro dell’Ambiente irlandese Eamon Ryan, che è anche leader del Green Party, i Verdi irlandesi, a margine del Consiglio Energia straordinario a Bruxelles.