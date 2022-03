Gas, piano Usa per rifornire l’Europa: fino a 15 miliardi di metri cubi entro fine anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli Stati Uniti aumenteranno le forniture di gas naturale liquefatto all’Unione Europea. Secondo quanto riportato dal Financial Times, gli Usa stanno finalizzando un piano per fornire fino a 15 miliardi di metri cubi di Gnl entro la fine del 2022 così da aiutare l’Ue a ridurre la sua dipendenza dalla Russia.

Come detto mercoledì dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, un accordo tra l’amministrazione Biden e l’Unione Europea per l’invio del gas liquido sarà annunciato domani quando il presidente americano incontrerà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima di partire per la Polonia.

La dipendenza

Nella giornata di mercoledì, parlando al Parlamento europeo prima della visita di Biden, Ursula von der Leyen ha affermato che la Ue sta cercando ulteriori forniture di Gas dagli Stati Uniti «per i prossimi due inverni».

I paesi dell’Unione Europea importano il 90% del gas naturale utilizzato per generare elettricità, riscaldare le abitazioni e fornire l’industria, con la Russia che fornisce quasi il 40% del gas alla Ue e un quarto del suo petrolio. Bruxelles sta ora cercando modi per ridurre la sua dipendenza dal gas russo diversificando i fornitori.

I timori tedeschi

In Germania la situazione dell’approvvigionamento di gas naturale sta per deteriorarsi e, secondo quando riporta Bloomberg, un importante gruppo energetico tedesco ha esortato il governo di Berlino a emettere il primo livello di allerta nel suo piano di emergenza.

La Bdew, che rappresenta i principali fornitori di gas ed elettricità della Germania, ha affermato di non poter escludere interruzioni delle forniture, come conseguenza della richiesta da parte di Vladimir Putin del pagamento in rubli.

Le previsioni di Goldman Sachs



Secondo gli analisti della banca Goldman Sachs, più che un aumento della produzione statunitense, Washington penserebbe a dirottare verso l’Europa un quantitativo di gas naturale liquefatto sufficiente ad aiutare l’Europa a ricostituire le sue scorte a livelli di sicurezza prima del prossimo inverno. L’incognita, ora, però, è che il flusso di gas dalla Russia possa interrompersi, dopo l’acuirsi della crisi anche a seguito della richiesta di Vladimir Putin di essere pagato in rubli.