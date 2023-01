Gas a picco sotto 55 euro, depositi troppo pieni un possibile problema a primavera

3' di lettura

Torna a fare freddo in Europa, com’è normale che sia nel cuore dell’inverno. Ma il prezzo del gas continua a scendere, addirittura in modo sempre più precipitoso: il ribasso, che prosegue da cinque settimane, ha superato il 15% nella seduta di lunedì 16 al Ttf e il valore del combustibile per consegna a febbraio è crollato sotto 55 euro per Megawattora. Sono livelli che non si vedevano da settembre 2021, quando non c’era ancora la guerra in Ucraina e le forniture di gas russo non avevano subito tagli...