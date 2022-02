Gas Plus riprende la corsa con rally del prezzo del gas

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Torna a correre Gas Plus, in rally e con vari stop in volatilità, spinta dalla corsa del gas sulla scia dell'escalation della crisi ucraina. Il gas nel contratto Benchmark europeo è arrivato a salire di oltre il 13%. Il titolo Gas Plus nel settembre scorso ha registrato un balzo del 40% in una sola settimana, dopo i conti e con la nomina di Stefano Cao come presidente. Il 6 ottobre il titolo ha chiuso sul record di 4 euro, per poi ripiegare.

L'aumento dei prezzi del gas ha poi fatto il resto, spingendo ancora al rialzo il titolo e aumentandone la volatilità, con la crisi in Ucraina che spinge al rialzo i prezzi di tutto il comparto energetico.Le azioni di Gas Plus sono balzate del 25% in una sola seduta il 14 febbraio scorso (con un massimo a 3,66 euro toccato in chiusura)e poi sono scese ancora. Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale ed è attiva nell'esplorazione e produzione (attività da cui nel primo semestre 2021 è venuto circa la metà dell'ebitda del gruppo, cioè 5,1 mln sui 10,1 totali), nella commercializzazione ai clienti finali (2,1 mln di ebitda nel primo semestre) e nella distribuzione (4,1 milioni).