Gas, presidenza Ue: accordo sul price cap a 180 euro. Scatterà il 15 febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I ministri dell’Energia dei Paesi dell’Unione Europea hanno concordato un tetto massimo per il prezzo del gas: lo ha annunciato su Twitter un portavoce della Repubblica Ceca, che detiene la presidenza di turno dell’Unione.

L’Ungheria ha votato contro l’intesa mentre Olanda e Austria si sono astenuti. È però stata raggiunta la maggioranza qualificata necessaria all’approvazione. La Germania, che aveva espresso i suoi timori nelle scorse settimane, alla fine ha invece votato a favore.

Loading...

Fonti europee hanno indicato che i ministri dell'Energia hanno fissato un “price cap” per il gas a quota 180 euro / Mwh, ben più basso dei 275 euro proposti a novembre dalla Commissione europea.

Secondo il documento visionato dall’agenzia Reuters il tetto potrà scattare dal 15 febbraio prossimo e non si applicherà alle transazioni over-the-counter, tuttavia la Commissione potrà proporre modifiche per includere i contratti derivati scambiati nei mercati non regolamentati. Lo hanno concordato i ministri dell'energia, stando a fonti Ue.



A quanto si apprende da fonti europee il differenziale del prezzo al Ttf con gli indici di riferimento globali viene fissato, come previsto nell’ultima proposta della presidenza ceca, a 35 euro. I giorni necessari - in cui il prezzo deve superare i 180 euro a megawattora - perché scatti il meccanismo di correzione restano tre.