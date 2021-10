Gas, prezzi in caduta: il mercato spera nella Russia

3' di lettura

Il mercato del gas a questo punto ci conta: presto la Russia aumenterà le forniture all’Europa. Quanto e come è ancora tutto da chiarire, visto che Gazprom non ha prenotato grandi capacità di trasporto sui gasdotti neppure per il mese di novembre. Ma la fiducia è tale che nel giro di ventiquattr’ore il prezzo del combustibile è crollato di oltre il 15% al Ttf, il principale hub del Vecchio continente, fino a ripiegare sotto 76 euro per Megawattora: livello ancora molto alto, ma ormai più che dimezzato...