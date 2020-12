Gas, prezzi moltiplicati per otto dai minimi Covid. È il canto del Cigno?

Il sistema gas sarà protagonista nella sfida della decarbonizzazione

Sui principali hub europei superati 17 euro/MWh, le esportazioni di Gnl dagli Usa a novembre si spingono al record storico. Ma vanno soprattutto in Asia, dove il prezzo è ancora più alto. L’espansione dell’offerta e la transizione energetica rischiano però di frenare di nuovo il mercato

3' di lettura

Il gas si sta prendendo la rivincita dopo i mesi più bui della pandemia, con prezzi record e una vigorosa ripresa della domanda in molte aree del mondo. A trainare è il Gnl che in Asia oggi scambia a un valore quasi sette volte superiore ai minimi di maggio: oltre 12 dollari per milione di Btu, un record da sei anni. La ripresa sui mercati europei è comunque stata altrettanto spettacolare, con punte superiori a 17 euro per Megawattora al Ttf, il principale hub, più di otto volte i livelli toccati...