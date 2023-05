Gas, il prezzo scende al minimo in due anni: sotto i 24 euro al MWh

I punti chiave Livelli di stoccaggio

Il prezzo del gas naturale europeo è sceso per la prima volta in due anni sotto i 24 dollari al MWh nelle contrattazioni sui futures del TTF olandese, proseguendo una tendenza al ribasso degli ultimi mesi. Il contratto di riferimento per la consegna a luglio è stato scambiato a 23,50 euro al MWh, il livello più basso da maggio 2021, grazie anche all’impatto della produzione record di energia solare in Germania. Il prezzo del gas ha chiuso poi a 25 euro. Dall’inizio dell’anno le quotazioni hanno registrato una flessione complessiva del 67%.

La curva in discesa continua dalla fine dell’anno scorso, dopo un’impennata in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Al suo apice, il prezzo ha superato i 340 euro per MWh ad agosto 2022, tra i timori di una crisi energetica europea dopo la cessazione delle forniture da parte della Russia.

Livelli di stoccaggio

Tra i motivi della difesa dei prezzi, le riserve europee rimaste abbondanti dopo l’inverno. I livelli di stoccaggio del gas si sono attestati al 74,11% della capacità nella più grande economia europea, la Germania, secondo i dati dell’associazione di stoccaggio del gas Gas Infrastructure Europe (GIE). I livelli sono aumentati costantemente nelle ultime settimane e sono ben al di sopra dei livelli dello scorso anno. Anche in Italia gli stoccaggi sono a un livello mai raggiunto prima, circa il 66% della capacità.