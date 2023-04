Gas, prezzo sotto i 39 euro al MWh: ai minimi da luglio 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua la discesa dei prezzi del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam. Il contratto per maggio cede il 3,6% a 38,4 euro per megawattora. Il future di riferimento non chiude la seduta sotto quota 39 euro dalla fine di luglio 2021, nello specifico dal 27 luglio. Sotto i 39 euro anche il contratto per giugno, che sende del 3,6% a 38,6 euro.

Lunedì 24 aprila aveva chiuso a 39,63 euro al MWh, dopo aver toccato un minimo a 39,11 euro. Venerdì 21 la chiusura era stata a 39,9 euro. Il 20 marzo il valore era sceso a 39,32.



La discesa dei prezzi continua in generale dall'inizio di dicembre 2022, quando si è registrata l'ultima fiammata del 2022, l'anno tremendo del gas quando si toccò la cifra inedita di 339 euro al megawattora il 26 agosto.