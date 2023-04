Gas, prezzo sotto i 40 euro al MWh: mai così basso da gennaio 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avvio in calo oggi 24 aprile per il prezzo del gas ad Amsterdam: i future Ttf sul metano cedono lo 0,6% a 39,93 euro al megawattora e si mantengono attorno a quella cifra. La discesa dei prezzi continua da inizio aprile e in generale dall’inizio di dicembre 2022, quando si è registrata l’ultima fiammata del 2022, l’anno tremendo del gas: 139 euro al megawattora era il prezzo il 9 dicembre scorso, dopo il record del 26 agosto, quando si toccò la cifra inedita di 310 euro al megawattora.

Non succedeva che prezzo del gas al Ttf scendesse sotto i 40 euro da gennaio 2022, ovvero prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, con i conseguenti sconvolgimenti legati ai tagli delle forniture dalla Russia.

Accordo Ue-Norvegia

Tutto questo accade nel giorno in cui l’Unione europea lancia la sua alleanza energetica con la Norvegia. Un sodalizio che comprende anche l’invio di gas. «Sono particolarmente felice del fatto che nei prossimi anni la Norvegia manterrà i suoi alti livelli di forniture di gas» verso l’Ue, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa con il premier norvegese Jonas Gahr Store. «Oggi l’Europa ha ancora bisogno di fornitori affidabili di gas per prepararsi al prossimo inverno e alla prossima stagione di riempimento degli stoccaggi», ha spiegato von der Leyen, sottolineando «l’affidabilità» di Oslo nei confronti dell’Unione. «È nel momento del bisogno - ha aggiunto - che realizziamo quali sono i nostri veri amici e la Norvegia ha dimostrato in modo esemplare che possiamo contare gli uni sugli altri».

Il gas norvegese arriva in Italia attraverso il Passo Gries insieme a quello olandese proveniente dal Mare del Nord. A gennaio sono arrivati 977 milioni di metri cubi (su un totale importato di 5,4 miliardi): il 13% in più rispetto allo stesso mese del 2022.