Gas, dal Qatar alla Germania 2,8 miliardi di metri cubi all’anno per 15 anni

«Si tratta del primo accordo di fornitura di Gnl a lungo termine alla Germania - ha dichiarato Saad al-Kaabi, ministro per l’Energia del Qatar e ceo della Qatar Energy in conferenza stampa –, con un periodo di fornitura che si estende per almeno 15 anni, contribuendo così alla sicurezza energetica a lungo termine della Germania».

L’investimento in rigassificatori

Il gas sarà consegnato, come detto, al terminal galleggiante di Brunsbuttel, in fase di costruzione. I cinque impianti noleggiati dal governo tedesco costeranno complessivamente 6,5 miliardi di euro nei prossimi 10-15 anni. Secondo una stima del governo. una volta operativi, saranno in grado di coprire circa un terzo dell’attuale domanda di gas della Germania.