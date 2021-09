Gas record, ora si riaccendono anche le centrali a petrolio

3' di lettura

Il gas è ormai così caro che per generare elettricità non solo si preferisce sempre più spesso il carbone, ma si torna a bruciare persino il petrolio: uno sviluppo inquietante nell’era della transizione energetica e dell’auspicato tramonto dei combustibili fossili.

La scelta di ricorrere al gasolio e persino al greggio per alimentare le centrali per ora sta prendendo piede in Asia, in un periodo in cui procurarsi Gnl è diventato molto difficile oltre che costosissimo. Ma di fronte allo shock energetico...